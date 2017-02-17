На полуострове Пунта Томбо собралось около миллиона магеллановых пингвинов

19 Февраля 2017 15:09

На аргентинском полуострове Пунта Томбо собралось около миллиона магеллановых пингвинов. По словам ученых, в эти места их привлек обильный нерест рыбы. Такого количества особей местные жители не видели много лет. Обычно гости из Антарктиды добираются до южных берегов Чили или Аргентины, и случается это ранней осенью. Пингвины живут на островах до тех пор, пока не подрастет потомство. Но в этом году они решили обосноваться на побережье значительно раньше срока.