На пляжах Гоа стало опасно купаться

28 Декабря 2016 08:03

Воды кишат ядовитыми медузами, которые оставляют на телах людей серьезные ожоги. Местные жители говорят, что из-за низкой прозрачности воды легко получить травму. Опасные медузы, как правило, бывают белого и синего цветов. Они представляют угрозу не только для туристов, но и для рыболовов.