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На пляжах Гоа стало опасно купаться
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28 Декабря 2016 08:03

На пляжах Гоа стало опасно купаться

Воды кишат ядовитыми медузами, которые оставляют на телах людей серьезные ожоги. Местные жители говорят, что из-за низкой прозрачности воды легко получить травму. Опасные медузы, как правило, бывают белого и синего цветов. Они представляют угрозу не только для туристов, но и для рыболовов.

 

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