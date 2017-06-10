На первый тур парламентских выборов во Франции не явился каждый второй избиратель

12 Июня 2017 15:02

За последние полвека это худший показатель в истории страны. По позициям: кандидатам от движения "Вперед, республика!" президента Эммануэля Макрона удалось укрепить свои позиции - у них 32 % голосов. На втором месте консервативная партия "Республиканцы". На третьем - "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Социалисты же, бывшие у власти вместе с Франсуа Олландом, потерпели поражение, получив лишь 9 % голосов. Второй тур голосования пройдет в это воскресенье. По мнению политологов, после скандальной президентской кампании французы устали от предвыборных лозунгов и обещаний. Они ждут реальных дел.