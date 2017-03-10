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На Перу обрушились сильнейшие за последние десятилетия наводнения
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11 Марта 2017 09:04

На Перу обрушились сильнейшие за последние десятилетия наводнения

Основной удар стихии пришелся на провинцию Пьюра на севере страны. Там из берегов вышла местная река. В результате затопленными оказались сотни жилых домов, автомобильные трассы и сельхозугодья. Пострадали от наводнений и центральные районы Перу. По данным местных СМИ, стихия унесла жизни шести человек, еще тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

  

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