На Перу обрушились сильнейшие за последние десятилетия наводнения

11 Марта 2017 09:04

Основной удар стихии пришелся на провинцию Пьюра на севере страны. Там из берегов вышла местная река. В результате затопленными оказались сотни жилых домов, автомобильные трассы и сельхозугодья. Пострадали от наводнений и центральные районы Перу. По данным местных СМИ, стихия унесла жизни шести человек, еще тысячи были вынуждены покинуть свои дома.