В мире
13 Апреля 2017 15:18
На остров Северный в Новой Зеландии обрушился тропический циклон "Кук"
Он образовался в Тихом океане на прошлой неделе и, по словам экспертов, самый мощный за последние десятилетия. Метеорологи предупреждают, что порывы ветра могут достигать 165 километров в час. Из-за ливней возможны оползни и новые наводнения. Власти Окленда закрыли более сотни школ. Отменены или отложены внутренние авиарейсы.
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