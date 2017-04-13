На остров Северный в Новой Зеландии обрушился тропический циклон "Кук"

13 Апреля 2017 15:18

Он образовался в Тихом океане на прошлой неделе и, по словам экспертов, самый мощный за последние десятилетия. Метеорологи предупреждают, что порывы ветра могут достигать 165 километров в час. Из-за ливней возможны оползни и новые наводнения. Власти Окленда закрыли более сотни школ. Отменены или отложены внутренние авиарейсы.