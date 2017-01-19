На один из отелей Италии сошла лавина

19 Января 2017 15:05

Мы продолжаем следить за ситуацией в Италии, где после землетрясения на один из отелей сошла лавина. Известно, что накануне вечером сигнал бедствия подали сами клиенты, после чего перестали выходить на связь. Внутри могли находиться около 30 человек. Недавно спасатели извлекли тело первой жертвы. Из-за схода лавины здание гостиницы сместилось на 10 метров.

Подробности у нашего корреспондента в Италии Анны Эйсмонт. Прошедшая ночь выдалась для итальянцев действительно сложной. Накануне в областях Лацио, Абруццо и Марке произошло четыре сильных землетрясения магнитудой более 5. Серия подземных толчков спровоцировала сход лавины, который буквально смел с лица земли отель, где к тому моменту находились около 30 человек.

На пути снежной стихии стала мини-гостиница Rigopiano di Farindola как раз в регионе Абруццо. К этому моменту спасательным службам удалось проникнуть внутрь заваленного здания. На месте были обнаружены десятки тел. Среди них двое детей. Операция проходит очень сложно. В непосредственной близости от места трагедии пытаются приземлиться вертолеты оперативных служб.

Фабрицио Курчо, глава Национальной службы гражданской обороны Италии: "Проводить поисково-спасательную операцию ночью было крайне проблематично. Кроме того, мешала плохая погода. К 4:30 утра мы все-таки добрались до отеля. Это стало возможным только благодаря отваге нашей команды спасателей, столкнувшейся со столь суровыми условиями. Оказавшись на месте происшествия, нам удалось спасти 2 человек. В данный момент мы пытаемся наладить транспортное сообщение".

Уже известно о 2 спасенных очевидцах трагедии, которые в момент ЧП находились вне гостиницы и смогли укрыться в машине. Сейчас здание отеля продолжают раскапывать.

Нам удалось связаться с белорусским МИДом. Как сообщили в ведомстве, они поддерживают связь с гражданами нашей страны, которые сейчас находятся в Италии в опасном регионе. Как уточнили в пресс-службе министерства, никто из белорусов не пострадал.

Сейчас во многих районах центральной Италии на расчистку снега брошены дополнительные силы и техника, привлечены военные. Около 150 тысяч человек остаются без электричества.