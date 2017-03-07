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На Неделе моды в Париже цветы - главный мотив у кутюрье
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8 Марта 2017 15:17

На Неделе моды в Париже цветы - главный мотив у кутюрье

Итальянский дизайнер Джамбаттиста Валли показал на подиуме сразу несколько десятков изящных моделей из кружева, тюля и шелка с самым женственным типом декора - рюшами, воланами и оборками.

Под духом викторианского неоромантизма прошел показ Валентино. Культовый бренд сделал ставку на свободу и комфорт. Коллекция состоит из разноцветных шуб, стильных пальто, вечерних платьев, а также нарядов, украшенных вышивкой.

Курс на восток взял Эли Сааб. Он представил публике кожаные косухи с меховыми воротниками, расслабленные брючные костюмы и эффектные длинные платья. Дизайнер объединил роскошь и рок: нежность уступила место дерзости. 

  

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