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На МКС прибыли два новых члена экспедиции
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21 Апреля 2017 08:03

На МКС прибыли два новых члена экспедиции

Накануне российский пилотируемый корабль “Союз” после 6-часового полета успешно пристыковался к Международной космической станции. На ее борту американского астронавта Джека Фишера и россиянина Федора Юрчихина встречали уроженец Беларуси космонавт Олег Новицкий, астронавт НАСА Пегги Уитсон и астронавт Европейского космического агентства француз Тома Песке. 

  

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