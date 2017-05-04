На местных выборах в Великобритании наилучший результат у правящей консервативной партии

5 Мая 2017 15:04

На местных выборах в Великобритании наилучший результат во всех регионах показала правящая консервативная партия. Для лейбористов голосование оказалось неудачным, а для Партии независимости - катастрофическим. Что касается премьера, то для Терезы Мэй результат выборов это - индикатор настроений британцев перед парламентской гонкой. Она пройдет 8 июня. Ранее Мэй обвинила отдельных политиков, чиновников и СМИ Евросоюза в попытке повлиять на результаты голосования. А значит на то, чтобы переговоры по Брекситу провалились. Напомним, премьер рассчитывает увеличить присутствие своей партии в парламенте, чтобы переговоры с ЕС шли гладко.