Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>На местных выборах в Великобритании наилучший результат у правящей консервативной партии
В мире
RSS
На местных выборах в Великобритании наилучший результат у правящей консервативной партии
Скачать Поделиться

5 Мая 2017 15:04

На местных выборах в Великобритании наилучший результат у правящей консервативной партии

На местных выборах в Великобритании наилучший результат во всех регионах показала правящая консервативная партия. Для лейбористов голосование оказалось неудачным, а для Партии независимости - катастрофическим. Что касается премьера, то для Терезы Мэй результат выборов это - индикатор настроений британцев перед парламентской гонкой. Она пройдет 8 июня. Ранее Мэй обвинила отдельных политиков, чиновников и СМИ Евросоюза в попытке повлиять на результаты голосования. А значит на то, чтобы переговоры по Брекситу провалились. Напомним, премьер рассчитывает увеличить присутствие своей партии в парламенте, чтобы переговоры с ЕС шли гладко.

  

Другие новости

Стрельба в центре Афин Стральба ў цэнтры Афін 05.05.2017 08:01 / В мире Стрельба в центре Афин
Obamacare заменят Obamacare заменяць 05.05.2017 07:11 / В мире Obamacare заменят

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =