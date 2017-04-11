12 Апреля 2017 09:00

Полиция Германии расследует взрыв рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия". Он прогремел в Дортмунде перед отъездом игроков на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Три взрывных устройства были малой мощности. Пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра, его прооперировали. Матч c клубом "Монако" отменили.

На месте взрыва в Дортмунде нашли записку, где аноним заявил об ответственности за атаку. Полицейские изучают подлинность послания. Версию теракта полиция исключила.