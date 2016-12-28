На месте авиакатастрофы Ту-154 в Черном море не прекращаются поисковые работы

28 Декабря 2016 07:03

Проведению операции мешает сильный ливень. По прогнозам синоптиков, дождь будет лить несколько дней. Накануне со дна моря был поднят основной черный ящик, который вел запись параметрических данных самолета. Его уже расшифровывают специалисты. По информации Минобороны России, первичный анализ позволил сузить список вероятных причин трагедии: приоритетной стала версия об ошибке пилотов. Окончательные выводы о причинах катастрофы сделает госкомиссия после изучения всех факторов. На месте падения самолета также были найдены более 20-ти обломков лайнера. Воздушное судно, на борту которого находились 92 человека, разбилось 25 декабря.