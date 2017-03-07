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На Мальте обрушилась знаменитая скала "Лазурное окно"
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9 Марта 2017 09:09

На Мальте обрушилась знаменитая скала "Лазурное окно"

Арка внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была частью мальтийского архипелага и пользовалась особой популярностью у туристов. Причиной такой потери стал сильный шторм накануне. Но перестав существовать в действительности, скала останется запечатленной в кинематографе. В частности, "Лазурное окно" можно увидеть в фильмах "Битва титанов", "Граф Монте-Кристо" и в сериале "Игра престолов".
  

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