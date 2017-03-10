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На Мадагаскаре увеличивается число жертв циклона "Энаво"
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11 Марта 2017 12:04

На Мадагаскаре увеличивается число жертв циклона "Энаво"

На Мадагаскаре увеличивается число жертв разрушительного тропического циклона "Энаво". В списке погибших уже 39 человек. Еще около 180-ти ранены. Более 116-ти тысяч жителей островного государства в Индийском океане были вынуждены покинуть свои дома. Напомним, "Энаво" обрушился на всю территорию Мадагаскара во вторник. Порывы ветра превышали 300 километров в час. Сейчас на острове идут восстановительные работы.

  

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