На Мадагаскаре увеличивается число жертв циклона "Энаво"

11 Марта 2017 12:04

На Мадагаскаре увеличивается число жертв разрушительного тропического циклона "Энаво". В списке погибших уже 39 человек. Еще около 180-ти ранены. Более 116-ти тысяч жителей островного государства в Индийском океане были вынуждены покинуть свои дома. Напомним, "Энаво" обрушился на всю территорию Мадагаскара во вторник. Порывы ветра превышали 300 километров в час. Сейчас на острове идут восстановительные работы.