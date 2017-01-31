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На Луне обнаружены "следы жизни"
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31 Января 2017 19:11

На Луне обнаружены "следы жизни"

Сенсационное открытие японских ученых. На Луне обнаружены "следы жизни". Исследователи из Университета Осаки нашли в пробах лунного грунта кислород из земной атмосферы. По мнению ученых, соединение попало на спутник около двух с половиной миллиардов лет назад. Данный факт, по мнению специалистов, подтверждает тесную связь между формированием планеты и ее спутника. В ближайшее время исследования в данной области продолжатся.

  

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