В мире
18 Мая 2017 07:07
На Лазурном берегу Франции открылся 70-й Каннский фестиваль
По красной дорожке перед фанатами и журналистами продефилировали звезды кинематографа. Жюри основного конкурса в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар, вместе с ним фильмы киносмотра будут судить актер Уилл Смит, Джессика Честейн, Марен Аде и другие звезды. Фильм открытия - "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена. В основной программе фестиваля участвуют 19 лент.
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