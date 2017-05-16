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На Лазурном берегу Франции открылся 70-й Каннский фестиваль
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18 Мая 2017 07:07

На Лазурном берегу Франции открылся 70-й Каннский фестиваль

По красной дорожке перед фанатами и журналистами продефилировали звезды кинематографа. Жюри основного конкурса в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар, вместе с ним фильмы киносмотра будут судить актер Уилл Смит, Джессика Честейн, Марен Аде и другие звезды. Фильм открытия - "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена. В основной программе фестиваля участвуют 19 лент.

  

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