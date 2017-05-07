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На Красной площади сегодня прошла генеральная репетиция военного парада Победы
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7 Мая 2017 15:02

На Красной площади сегодня прошла генеральная репетиция военного парада Победы

В Москве на Красной площади сегодня прошла генеральная репетиция военного парада Победы. Участие в нем примут около 10 000 человек, 114 единиц наземной техники и 72 воздушных судна. Впервые в составе парадных расчетов по Красной площади промаршируют отряды юнармейцев, девушки - курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского, а также военнослужащие морской пехоты Северного флота. По многолетней традиции откроет механизированную часть парада лучший танк Великой Отечественной - Т-34.

  

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