7 Мая 2017 15:02

В Москве на Красной площади сегодня прошла генеральная репетиция военного парада Победы. Участие в нем примут около 10 000 человек, 114 единиц наземной техники и 72 воздушных судна. Впервые в составе парадных расчетов по Красной площади промаршируют отряды юнармейцев, девушки - курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского, а также военнослужащие морской пехоты Северного флота. По многолетней традиции откроет механизированную часть парада лучший танк Великой Отечественной - Т-34.