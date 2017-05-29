На Киев обрушилась буря

31 Мая 2017 07:05

На Киев вслед за Москвой обрушилась буря. Шквальный ветер валил деревья. Его порывы достигали 20-ти метров в секунду. Из-за грозы затоплены улицы, повреждены автомобили. В Одессе объявлено штормовое предупреждение. А в западных областях Украины пройдут дожди с грозами, градом и ураганным ветром.