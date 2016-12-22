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На Испанию обрушились проливные дожди
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19 Декабря 2016 15:06

На Испанию обрушились проливные дожди

Основной удар стихии пришелся на  Южную Валенсию, Мурсию и Альмерию. В считанные часы улицы населенных пунктов оказались затопленными. В связи с сильными наводнениями в некоторых районах введен режим чрезвычайного положения. Местные власти рекомендуют жителям прибрежных зон не  покидать свои дома, а водителям - воздержаться от использования личного транспорта.
 

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