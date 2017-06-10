На Грузию обрушились ливни и град

12 Июня 2017 15:07

На востоке страны из-за обильных осадков некоторые реки вышли из берегов. Подтоплены сотни домов. Погиб один человек. В Тбилиси затоплено несколько улиц, водой залиты подвалы и даже первые этажи зданий. На окраине города сошел оползень, что парализовало движение транспорта.