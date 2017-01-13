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На горнолыжном курорте в Болгарии туристы застряли на подъемнике
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13 Января 2017 09:05

На горнолыжном курорте в Болгарии туристы застряли на подъемнике

На горнолыжном курорте в Болгарии туристы застряли на подъемнике из-за упавшего дерева. В снежной ловушке оказались около 30 человек, в том числе несколько детей. Как сообщается, сильный ветер повалил дерево, из-за чего движение подъемника остановилось. На место довольно оперативно прибыли спасатели. К счастью, пострадавших нет. 

  

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