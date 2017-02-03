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4 Февраля 2017 12:17

На главную автомагистраль Дубая упал башенный кран

Причиной инцидента стал ветер. Его сила достигала 60 километров в час. Сообщается об одном пострадавшем - его доставили в госпиталь. Сгорели три машины, а движение на шоссе полностью парализовано. На месте происшествия работают представители гражданской обороны и полиция. Автотранспорт перенаправляют по второстепенным трассам.