2 Марта 2017 08:09

На Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа, которое привлекает большое количество туристов и профессионалов, снимающих видео и фото с раскаленной лавой. Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Его высота - 1247 метров над уровнем моря. Основание вулкана уходит на дно Тихого океана на глубину около 5 километров.