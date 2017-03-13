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На Гаити - крупное ДТП
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13 Марта 2017 07:25

На Гаити - крупное ДТП

На севере страны автобус въехал в толпу бродячих музыкантов во время карнавала. Погибли 38 человек, еще 15 получили ранения. По данным местных СМИ, сначала водитель сбил двоих пешеходов. Затем, пытаясь скрыться с места аварии, протаранил группу артистов. Очевидцы происшествия стали бросать в автобус и другие автомобили, проезжающие мимо, камни. Это привело к ранению еще нескольких человек. Ситуацию взяла под контроль полиция.
  

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