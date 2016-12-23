На Филиппины обрушился мощный тайфун

26 Декабря 2016 09:06

На Филиппины в канун новогодних праздников обрушился мощный тайфун "Нок-Тен". Более двухсот тысяч человек вынуждены покинуть свои дома и разместиться в укрытиях. Стихия сопровождается проливными дождями и ураганным ветром. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.