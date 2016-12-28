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28 Декабря 2016 07:05

На Филиппинах изъята рекордная партия наркотиков в истории страны

Тонны метамфетамина конфискованы по итогам спецопераций в этом месяце на общую сумму примерно в 147 миллионов долларов. Кроме того, сообщается о 10-ти задержанных. Курс на жесткую борьбу с наркоторговлей в стране объявил президент Филиппин Родриго Дутэрте.