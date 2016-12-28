Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>На Филиппинах изъята рекордная партия наркотиков в истории страны
В мире
RSS
На Филиппинах изъята рекордная партия наркотиков в истории страны
Скачать Поделиться

28 Декабря 2016 07:05

На Филиппинах изъята рекордная партия наркотиков в истории страны

Тонны метамфетамина конфискованы по итогам спецопераций в этом месяце на общую сумму примерно в 147 миллионов долларов. Кроме того, сообщается о 10-ти задержанных. Курс на жесткую борьбу с наркоторговлей в стране объявил президент Филиппин Родриго Дутэрте.  

Другие новости

Суровая зима в США Суровая зіма ў ЗША 27.12.2016 15:07 / В мире Суровая зима в США

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =