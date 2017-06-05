В мире
6 Июня 2017 08:12
На Эйфелевой башне установили смертельно опасный аттракцион
На время проведения теннисного турнира French Open в Париже желающим испытать острые ощущения предлагают прокатиться на скоростной тарзанке. Смельчаки летят вниз с той же скоростью, что и теннисный мяч, отбитый профессионалом. Длина железного каната 800 метров, а спуск по нему длится около минуты. Пристегнутые к аттракциону экстремалы летят вниз со скоростью 90 километров в час и приземляются у основания башни.
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