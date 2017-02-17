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На этой неделе в Рио стартует карнавал
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20 Февраля 2017 19:30

На этой неделе в Рио стартует карнавал

Хотя готовиться к нему начали уже давно. А в минувшие выходные знаменитый Самбодром очищали от негативной энергии танцовщицы с метлами. Во время праздника обеспечивать порядок в городе будут 9 тысяч военнослужащих. По подсчетам местных властей, выступления разных школ самбы привлекут внимание нескольких миллионов туристов. Карнавал в Рио-де-Жанейро продлится до Пепельной среды, которая в этом году выпадает на 1 марта.

 

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