На два месяца продлевается чрезвычайное положение в Перу

17 Марта 2017 07:11

Причина - сильные ливни. Наводнения и оползни уже разрушили 12 000 домов. 62 человека погибли. 550 000 эвакуированы. Власти размещают их во временных убежищах. По всей стране закрыты школы; масштабному затоплению подверглась Лима - столица и крупнейший город страны. Сильные ливни характерны для Перу в конце зимы - начале весны, но в этом сезоне количество осадков намного превысило норму. Климатологи связывают это с перегревом Тихого океана.