На Британских островах свирепствует шторм "Дорис"

24 Февраля 2017 09:03

Скорость ветра достигает 150 километров в час. В городе Вулвер-Хэмптон погибла женщина - на нее упала сорванная ветром часть кровли дома. По всей стране были отменены десятки авиарейсов, поезда отправлялись с опозданием. В некоторых районах было также прервано автомобильное движение. Тысячи семей остались без электричества. При этом шторм "Дорис" принес с собой ливневые дожди, а в Шотландию и вовсе снегопады.