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На борту лайнера "Американ Эйрлайнс" произошло ЧП
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20 Мая 2017 09:17

На борту лайнера "Американ Эйрлайнс" произошло ЧП

Два американских истребителя были подняты в воздух после того, как на борту пассажирского самолета неизвестный попытался прорваться в кабину пилота. ЧП произошло накануне на борту лайнера "Американ Эйрлайнс", который следовал рейсом Лос-Анджелес — Гонолулу. Бортпроводники и другие пассажиры смогли остановить нарушителя порядка. Поднятые по тревоге истребители ВВС Национальной гвардии США сопровождали рейс до посадки. Пассажир, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в полицейский участок.

  

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