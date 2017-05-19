На борту лайнера "Американ Эйрлайнс" произошло ЧП

20 Мая 2017 09:17

Два американских истребителя были подняты в воздух после того, как на борту пассажирского самолета неизвестный попытался прорваться в кабину пилота. ЧП произошло накануне на борту лайнера "Американ Эйрлайнс", который следовал рейсом Лос-Анджелес — Гонолулу. Бортпроводники и другие пассажиры смогли остановить нарушителя порядка. Поднятые по тревоге истребители ВВС Национальной гвардии США сопровождали рейс до посадки. Пассажир, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в полицейский участок.