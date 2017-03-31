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На аукцион "Сотбис" выставили уникальный розовый бриллиант
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1 Апреля 2017 09:23

На аукцион "Сотбис" выставили уникальный розовый бриллиант

На аукцион "Сотбис" выставили уникальный розовый бриллиант по рекордной стоимости. Камень, получивший название "Розовая звезда", причислен к самым дорогим драгоценностям мира. Он был найден в 1999 году при разработке алмазных месторождений в Африке. На его обработку у ювелиров ушло около двух лет. Стартовая цена лота — более 60 миллионов долларов. На сегодня это самый большой в мире бриллиант розового цвета. Впервые его представили публике в 2003 году.

  

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