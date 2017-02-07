На американский штат Луизиана обрушилась серия торнадо

8 Февраля 2017 08:05

В американском штате Луизиана введен режим ЧП. Зафиксированы, как минимум 6 торнадо на востоке Нового Орлеана. Пострадали десятки человек. Многие постройки и дома стихия серьезно повредила. Оборваны линии электропередачи. Без света остаются около 10 тысяч домов. Легковые машины буквально засасывало внутрь гигантских воронок. В зоне риска почти 3 миллиона жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы.