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На американский штат Луизиана обрушилась серия торнадо
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8 Февраля 2017 08:05

На американский штат Луизиана обрушилась серия торнадо

В американском штате Луизиана введен режим ЧП. Зафиксированы, как минимум 6 торнадо на востоке Нового Орлеана. Пострадали десятки человек. Многие постройки и дома стихия серьезно повредила. Оборваны линии электропередачи. Без света остаются около 10 тысяч домов. Легковые машины буквально засасывало внутрь гигантских воронок. В зоне риска почти 3 миллиона жителей Луизианы, Миссисипи и Алабамы.

  

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