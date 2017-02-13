Мюзикл "Ла-Ла Ленд" признан фильмом года по версии Британской академии кино- и телеискусств БАФТА

13 Февраля 2017 09:03

Демиен Шазелл также удостоен статуэтки как лучший режиссер. Лучшей актрисой назвали сыгравшую в "Ла-Ла Ленде" - Эмму Стоун. Лучшим актером стал Кейси Аффлека. Он сыграл главную роль в фильме "Манчестер у моря". Премию за выдающийся британский фильм получила драма Кена Лоуча "Я, Дэниэл Блейк" о немолодом мужчине, который живет на пособие и встречает мать-одиночку со схожими проблемами. Церемония вручения премий проходила в Альбертхолле.