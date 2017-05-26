МВФ назвал условия для выделения Украине следующего кредитного транша

26 Мая 2017 19:03

Международный валютный фонд назвал условия, необходимые для выделения Украине следующего кредитного транша. Так, Киев должен провести пенсионную и земельную реформы, активизировать приватизацию и обеспечить конкретные результаты по борьбе с коррупцией. Кроме того, МВФ требует технически доработать тексты законопроектов, чтобы они "соответствовали цели реформ". Напомним, последний миллиардный транш финансовой помощи был представлен Украине в апреле.