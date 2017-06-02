МВФ и Всемирный банк поддержали законопроект о реформировании пенсионной системы Украины

5 Июня 2017 07:03

Согласно документу, пенсионный возраст не повысят, однако вырастет необходимый для выхода на пенсию минимальный страховой стаж с 15 до 25 лет. Отменят особые условия выхода на пенсию и право на нее за выслугу лет для отдельных профессий. В Украине сегодня живут 12 миллионов пенсионеров, 8 из которых получают минимальную в размере около 50 долларов. Проведение реформы пенсионной системы было одним из условий МВФ для предоставления Украине финансовой помощи, объем которой - 17,5 миллиарда долларов.