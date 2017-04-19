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МВФ дает прогноз роста мировой экономики
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19 Апреля 2017 08:03

МВФ дает прогноз роста мировой экономики

Новый доклад Фонда, посвященный состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики, был опубликован в преддверии весенней сессии МВФ и Всемирного банка. По словам экспертов, в этом году ожидается рост на 3 с половиной процента, а в следующем на 3,6 процента. Улучшение прогноза связано с неплохими экономическими показателями в Европе и Азии, а также с ожиданиями ускорения роста американской экономики. Как ожидается, ВВП США в этом году увеличится на 2,3 процента, а в следующем - на 2 с половиной. 

  

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