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МВД Германии призывает создать центры высылки мигрантов
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4 Января 2017 12:08

МВД Германии призывает создать центры высылки мигрантов

За ужесточение миграционных законов выступил глава силового ведомства. По мнению Томаса де Мезьера, неподалеку от аэропортов следует разместить федеральные структуры для отправки домой тех беженцев, которые получили отказ в убежище. При этом законы ФРГ позволяют уже сейчас внедрять такие центры. Немецкий министр выступил за расширение полномочий Федерального ведомства по уголовным делам и федеральной полиции. По его словам, безопасность страны необходимо обеспечивать сначала  на надрегиональном уровне.

 

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