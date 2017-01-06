МВД Германии призывает создать центры высылки мигрантов

4 Января 2017 12:08

За ужесточение миграционных законов выступил глава силового ведомства. По мнению Томаса де Мезьера, неподалеку от аэропортов следует разместить федеральные структуры для отправки домой тех беженцев, которые получили отказ в убежище. При этом законы ФРГ позволяют уже сейчас внедрять такие центры. Немецкий министр выступил за расширение полномочий Федерального ведомства по уголовным делам и федеральной полиции. По его словам, безопасность страны необходимо обеспечивать сначала на надрегиональном уровне.