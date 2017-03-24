Мужчине, который на высокой скорости проехал по улице в Антверпене, предъявили обвинения в попытке теракта

24 Марта 2017 19:04

Мужчине, который на высокой скорости проехал по пешеходной улице в бельгийском Антверпене, предъявили обвинения в попытке теракта и убийстве людей. Прокуратура Бельгии также обвинила подозреваемого в незаконном владении оружием. В машине гражданина Франции североафриканского происхождения обнаружили не только огнестрельное оружие, но и ножи. Благодаря четким действиям полиции, в результате инцидента никто не пострадал.