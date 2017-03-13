13 Марта 2017 09:03

Экс-лидер Демократической партии Южной Кореи Мун Чжэ Ин - самый вероятный кандидат в президенты. Согласно опросам, он лидирует почти во всех провинциях - около 30% респондентов отдали свои голоса за него. Президентские выборы должны пройти в стране в ближайшие два месяца. Напомним, на прошлой неделе глава Южной Кореи Пак Кен Хе решением Конституционного суда была отправлена в отставку. Причиной тому послужил крупнейший коррупционный скандал.