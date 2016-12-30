Москва во власти непогоды

30 Декабря 2016 12:09

Мокрый снег, сильный ветер и ухудшение видимости. Все это привело не только к росту числа ДТП, но и сказалось на работе аэропортов. Так, во Внуково, Шереметьево и Домодедово отменены 36 рейсов, еще 25 задерживаются. В 15:15 не вылетит и самолет Аэрофлота из Москвы в Минск. Задержан и рейс авиакомпании UTair, который должен был направиться из Внуково в 10 утра.