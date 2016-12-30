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Москва во власти непогоды
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30 Декабря 2016 12:09

Москва во власти непогоды

Мокрый снег, сильный  ветер и ухудшение видимости. Все это привело не только к росту числа ДТП, но и сказалось на работе аэропортов. Так, во Внуково, Шереметьево и Домодедово отменены 36 рейсов, еще 25  задерживаются. В 15:15 не вылетит и самолет Аэрофлота из Москвы в Минск.  Задержан и рейс авиакомпании UTair, который должен был направиться из Внуково в 10 утра.

 

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