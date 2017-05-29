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Москва продолжает справляться с последствиями бури
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31 Мая 2017 07:06

Москва продолжает справляться с последствиями бури

По последним данным, погибли 16 человек, среди них есть несовершеннолетние. Еще около 200 жителей пострадали. Половина из них до сих пор в больницах. Родственники погибших получат компенсации – 1 миллион рублей. Всего же в российском мегаполисе повалены 14 тысяч деревьев, повреждены 2 тысячи машин. На сегодня в Москве объявлен желтый уровень опасности - шквалистый ветер и осадки.

  

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