Москва продолжает справляться с последствиями бури

31 Мая 2017 07:06

По последним данным, погибли 16 человек, среди них есть несовершеннолетние. Еще около 200 жителей пострадали. Половина из них до сих пор в больницах. Родственники погибших получат компенсации – 1 миллион рублей. Всего же в российском мегаполисе повалены 14 тысяч деревьев, повреждены 2 тысячи машин. На сегодня в Москве объявлен желтый уровень опасности - шквалистый ветер и осадки.