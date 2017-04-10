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Москва и Тегеран готовы ответить на агрессию против Сирии
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10 Апреля 2017 07:11

Москва и Тегеран готовы ответить на агрессию против Сирии

Нанеся ракетный удар по авиабазе в этой стране, США пересекли красную черту, отмечается в заявлении Объединенного координационного центра, в который входят Россия и Иран. Обе стороны отмечают недопустимость агрессивных действий Соединенных Штатов против суверенного государства в нарушение действующих норм международного права. Между тем о том, что администрация президента США Дональда Трампа частично ответственна за химическую атаку в сирийском Идлибе, заявил сенатор-республиканец и глава комитета сената по вооруженным силам Джон Маккейн. Он объяснил свое обвинение тем, что ранее госсекретарь США назвал основным приоритетом Вашингтона в Сирии борьбу с ИГ, а не отстранение президента Сирии от власти.

  

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