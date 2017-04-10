В мире
10 Апреля 2017 07:11
Москва и Тегеран готовы ответить на агрессию против Сирии
Нанеся ракетный удар по авиабазе в этой стране, США пересекли красную черту, отмечается в заявлении Объединенного координационного центра, в который входят Россия и Иран. Обе стороны отмечают недопустимость агрессивных действий Соединенных Штатов против суверенного государства в нарушение действующих норм международного права. Между тем о том, что администрация президента США Дональда Трампа частично ответственна за химическую атаку в сирийском Идлибе, заявил сенатор-республиканец и глава комитета сената по вооруженным силам Джон Маккейн. Он объяснил свое обвинение тем, что ранее госсекретарь США назвал основным приоритетом Вашингтона в Сирии борьбу с ИГ, а не отстранение президента Сирии от власти.
Другие новости
10.04.2017 12:10 / В мире Необычный бассейн появился на крыше жилого дома в Хьюстоне
10.04.2017 12:04 / В мире Франция сегодня официально вступает в предвыборную кампанию
10.04.2017 09:10 / В мире Массовые протесты в Будапеште
10.04.2017 09:07 / В мире В Стокгольме прошла акция памяти жертв теракта 7 апреля
10.04.2017 09:04 / В мире 17-летний гражданин России, задержанный в Осло по подозрению в организации взрыва, свою связь с исламистами отрицает
10.04.2017 09:01 / В мире Мировые СМИ обсуждают неожиданные маневры американских военных ВМС
10.04.2017 08:03 / В мире В Норвегии повышен уровень террористической угрозы
10.04.2017 07:08 / В мире Задержанный по делу о теракте в Стокгольме признал, что является сторонником "Исламского государства"
10.04.2017 07:05 / В мире Чрезвычайное положение объявлено в Египте
09.04.2017 15:23 / В мире В Ватикане праздничное богослужение провел Папа Римский Франциск
09.04.2017 15:08 / В мире Для США приоритетом в Сирии является борьба с ИГИЛ
09.04.2017 15:05 / В мире Взрыв в Египте
09.04.2017 09:05 / В мире В центре Осло обезврежено взрывное устройство
08.04.2017 21:11 / В мире Власти Швеции продолжают расследование вчерашнего теракта в Стокгольме
08.04.2017 21:07 / В мире Весь мир продолжает следить за развитием ситуации в Сирии
08.04.2017 15:06 / В мире Из жизни ушел известный советский космонавт Георгий Гречко
08.04.2017 15:04 / В мире В московском метро задержаны трое предполагаемых террористов
08.04.2017 15:02 / В мире Нанесение США ракетных ударов вызвало настоящий резонанс и в обществе