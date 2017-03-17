В мире
17 Марта 2017 15:05
Мощный взрыв в здании бизнес-центра на Кипре
Инцидент произошел в Лимасоле на одном из главных проспектов. В результате возник пожар. На место ЧП прибыли огнеборцы, кареты скорой помощи и полиция. Данных о пострадавших пока не поступало. Первым этажам нанесен значительный ущерб. Рассматривается несколько версий случившегося: взрыв газового баллона, применение взрывного устройства или поджог.
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