Мощный взрыв в центре Багдада

29 Апреля 2017 09:14

Заминированный автомобиль взорвался прямо у перекрестка в центре иракской столицы. В результате инцидента погибли 6 человек, еще семеро получили ранения. Взрыв был квалифицирован как теракт. Позже ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".