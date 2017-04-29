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Мощный взрыв в центре Багдада
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29 Апреля 2017 09:14

Мощный взрыв в центре Багдада

Заминированный автомобиль взорвался прямо у перекрестка в центре иракской столицы. В результате инцидента погибли 6 человек, еще семеро получили ранения. Взрыв был квалифицирован как теракт. Позже ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

  

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