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Мощный взрыв в столице Ирака
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17 Февраля 2017 07:11

Мощный взрыв в столице Ирака

Мощный взрыв в столице Ирака унес жизни по меньшей мере 55-ти человек. Еще около 100 были ранены. Боевики группировки "Исламское государство" подорвали заминированный автомобиль. Кровавая трагедия развернулась на оживленной улице на юге города, где торгуют подержанными машинами.

  

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