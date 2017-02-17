17 Февраля 2017 07:11

Мощный взрыв в столице Ирака унес жизни по меньшей мере 55-ти человек. Еще около 100 были ранены. Боевики группировки "Исламское государство" подорвали заминированный автомобиль. Кровавая трагедия развернулась на оживленной улице на юге города, где торгуют подержанными машинами.