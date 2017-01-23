Мощный взрыв прогремел в жилом комплексе Лондона

24 Января 2017 07:03

Затем начался пожар. Как минимум пять человек пострадали. Одна стена дома разрушена, обломки разбросало по всей округе. Жителей оперативно эвакуировали. Взрыв был такой силы, что сотряслись соседние здания. Его спровоцировала утечка газа, уверены экстренные службы. Свидетели говорят, что все началось с пожара на подпольной фабрике по производству конопли - там загорелись два баллона. Полиция задержала двух подозреваемых.