Мощный взрыв прогремел в центре столицы Сомали

20 Февраля 2017 08:04

На воздух взлетел заминированный автомобиль, за рулем которого был смертник. Около 40 человек погибли, более 50 ранены. Взрывом повреждены многие здания. Пока никто не взял на себя ответственность за эту атаку. Раненых в госпитале посетил президент Сомали, который пообещал в награду 100 000 долларов за информацию об организаторах теракта.