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Мощный взрыв прогремел в центре пакистанского города Лахор
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14 Февраля 2017 08:08

Мощный взрыв прогремел в центре пакистанского города Лахор

Погибли, по меньшей мере, 13 человек, более 80-ти получили ранения. Подрыв совершил смертник - возле парламента города. Ответственность взяла на себя группировка "Джамат уль-Ахрар". В столице Пакистана Исламабаде на фоне сообщений о теракте объявлен красный уровень террористической угрозы.  

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