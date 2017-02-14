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14 Февраля 2017 08:08

Мощный взрыв прогремел в центре пакистанского города Лахор

Погибли, по меньшей мере, 13 человек, более 80-ти получили ранения. Подрыв совершил смертник - возле парламента города. Ответственность взяла на себя группировка "Джамат уль-Ахрар". В столице Пакистана Исламабаде на фоне сообщений о теракте объявлен красный уровень террористической угрозы.