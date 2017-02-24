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Мощный взрыв прогремел в Сирии
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24 Февраля 2017 15:04

Мощный взрыв прогремел в Сирии

Мощный взрыв прогремел в Сирии в пригороде Эль-Баба. По информации местных СМИ, теракт был нацелен на представителей Сирийской свободной армии. Взрыв совершили боевики террористической группировки "Исламское государство". Погибли более 40 человек, из них 35 мирных жителей, десятки ранены. Эль-Баб считался главным оплотом ИГИЛ. Он был освобожден от боевиков накануне.

  

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