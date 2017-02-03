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Мощный взрыв прогремел в пригороде Парижа
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3 Февраля 2017 07:12

Мощный взрыв прогремел в пригороде Парижа

Он был такой силы, что ощущался во всей округе. Сразу за ним начался пожар. Пострадали 5 человек, один из них находится в критическом состоянии. Причиной инцидента, по некоторым данным, стал самопроизвольный взрыв неисправного баллона с газом в одной из торговых точек. На месте ЧП работают спасатели и пожарные.

  

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